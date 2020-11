1









Semplicemente è un altro Morata. Alvaro ha stupito tutti, ha assunto con consapevolezza la responsabilità di indossare la maglia numero 9 della Juventus, tra tanti scetticismi e i fantasmi dei vari Dzeko e Suarez. Seconda scelta? Macché, lo spagnolo ha spazzata in fretta ogni forma di dubbio, segnano la bellezza di 6 gol in 7 presenze tra Serie A e Champions League, vale a dire un gol ogni 94’. Ritmo spaventoso, quasi da record, perché il suo miglior avvio di stagione risale alla stagione 2017-18, quando vestiva la casacca del Chelsea. Dalla sua prima esperienza in bianconero nel 2014-15, Morata ha girovagato in giro per il mondo, facendosi le ossa e temprando il suo carattere, per poi tornare dalla Vecchia Signora. La sua seconda vita all’ombra della Mole ha i contorni di una favola, che gli ha permesso di ritrovare la convocazione con la Spagna ad un anno di distanza.



E GLI ALTRI ATTACCANTI DELLA JUVE? – Da un Morata all’altro, di acqua sotto i ponti ne è passata: come si sono comportati gli attaccanti ella Juventus nelle prime 9 partite stagionali?



