Impatto devastante di Alvaro Morata nella sua seconda esperienza alla Juventus. 4 gol in 6 partite tra Serie A e Champions League, ancora di più le reti annullate per fuorigioco. Alla faccia della seconda scelta, etichetta con cui è stato bollato il suo ritorno in bianconero. La sua crescita non passa solo dai gol, ma anche dalla mole di gioco prodotta dallo spagnolo. Come riporta Calcio Datato, Morata ha raddoppiato le statistiche per 90’ dalla stagione 2019-20 in Liga a quella attuale in Serie A. 20.96 passaggi ricevuti contro 10.21, 20.15 passaggi completati rispetto ai 12.02 dell’anno scorso, 1.34 passaggi completati nella trequarti avversaria, più del doppio del dato passato di 0.64.