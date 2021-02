"7 - Alvaro Morata é l'attaccante che ha fornito piú assist in questo campionato (7): quattro di questi sono arrivati per gol di Cristiano Ronaldo. Servizievole". Questo il dato Opta Paolo, che sottolinea una delle tante caratteristiche di Alvaro Morata, che da quando è tornato alla Juve sta vivendo una super stagione. Per sé e per i compagni, questo dato lo conferma.