Domani sera Alvaro Morata sarà titolare in attacco contro il Barcellona accanto a Cristiano Ronaldo, complice anche il riposo forzato causa squalifica nel derby dell'altroieri contro il Torino. Il centravanti spagnolo è il secondo marcatore stagionale della Juventus e quando si parla di Barcellona la sua mente non può non tornare ai Clasicos giocati quando militava nel Real Madrid. Ma non solo. Morata infatti non ha mai segnato al Barça con la maglia del Real, ma l'ha fatto con quella dell'Atletico (semifinali di Supercoppa di Spagna 2020) e soprattutto con quella della Juve, nella finale di Champions del 2015 persa 3-1 a Berlino. Due reti in totale, un bottino da provare a rimpolpare domani, quando al Camp Nou serviranno almeno 3 gol per il primo posto nel girone.