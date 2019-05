Alvaro Morata, ex attaccante della Juventus oggi all'Atletico Madrid, ha parlato del proprio futuro, anche a lungo termine, a Marca. Queste le sue dichiarazioni a sorpresa: "Voglio che la questione legata al mio contratto venga risolta il prima possibile. Sono felice qui, voglio rimanere qui per tutti gli anni che ancora ho da fare come professionista. Finché la gente mi ama e sono felice del mio lavoro vorrò essere qui. Ho trovato la felicità qui, sono dove voglio essere. Se dipendesse da me avrei già firmato il contratto con l’Atletico Madrid". Il possibile ritorno in bianconero, insomma, appare definitivamente tramontato.