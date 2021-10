Non è sicura la permanenza di Alvaroalla Juventus. Per riscattarlo, i bianconeri dovrebbero infatti sborsare altri 35 milioni di euro oltre i 20 già pagati per le due annate di prestito. Intanto, il giocatore - attuale capocannoniere della Juve con- prosegue il suo lavoro differenziato dopo il problema muscolare patito contro la Sampdoria. Il ritorno è fissato per il match di Champions con lo Zenit.Ecco, corre verso il rientro, ma corre veloce anche il mercato. Il motivo? Dalla Spagna, e in particolare dal quotidiano AS, rimbalzano voci sul suo possibile addio a fine stagione dai bianconeri. Morata è infatti finito sul taccuino del Tottenham di Paratici, che nella prossima estate dovrà probabilmente sostituire Harry Kane. Corsi e ricorsi, intanto Alvaro sprinta verso un nuovo inizio di stagione.