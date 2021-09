i gol alla Spagna, e adessoè nei guai. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, tra i problemi imputati alla Roja c'è soprattutto la pochezza offensiva: "L’esempio peggiore era arrivato proprio con la Svezia a Siviglia nell’apertura degli Europei: 1000 passaggi, poche occasioni, due rischi difensivi belli grossi, 0-0 finale (e mancava Kulusevski per Covid). Qualche giorno dopo però quello stesso gioco ha messo alle corde l’Italia, poi campione, nella semifinale del torneo. Quindi la discussione si avvita e non trova sbocchi. È chiaro che alla Spagna mancano i gol, perché Morata è intermittente (e infatti è stato massacrato durante l’Europeo) e Gerard Moreno fatica ad esportare in nazionale la grande qualità che esprime col Villarreal".