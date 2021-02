"Ale (Alessandro, uno dei gemelli, ndr) è stato il primo a sentirsi male ma pensavamo fosse una semplice febbre, dopodiché l'ha passata ad Alvaro e abbiamo scoperto che è un virus (molto comune, anche io l'ho avuto). Sta recuperando e ha tanta voglia di star bene e tornare in campo carico".



Così Alice Campello, moglie di Alvaro Morata, spiega ai fan in una storia di Instagram com'è andata la vicenda legata al citomegalovirus che sta tenendo il centravanti della Juventus ben lontano dalla forma migliore. Anche col Verona lo spagnolo non ci sarà.