Adesso ci siamo, i piani per il futuro si possono fare e qualcuno è già stato attivato. Ad esempio? Sul centravanti: sarà ancora Alvaro Morata, probabilmente affiancato da un altro nove, con Cristiano Ronaldo sempre più distante da Torino. Lo spagnolo è già stato avvertito: indosserà la maglia bianconera anche nella prossima stagione, l'intenzione della Juventus è quella di confermare il prestito (molto) oneroso da dieci milioni di euro. Per il riscatto definitivo, si vedrà a tempo debito e nella prossima annata. I RETROSCENA - Un paio di indizi ci avevano già dato la certezza. Anche nel saluto a Buffon, Morata aveva mostrato la certezza di poter rimanere a Torino dopo le settimane in attesa di conferma da parte della Juventus: "Sarà strano tornare negli spogliatoi e non trovarti", le parole del centravanti. Che a una pagina Instagram a lui dedicata aveva certificato la permanenza: "Grazie, grazie, grazie. Un altro anno!". Indizio dopo indizio, ecco la prova: ora si aspetta la mossa - definitiva - dei bianconeri. Allegri ha già detto sì...