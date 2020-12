2









"Buone feste a tutti. Vi auguro tanta salute. Non dimenticatevi che siamo la JUVE: appena c'è un periodo complicato tutti escono con la mazza, ma questa maglia non è una qualunque e torneremo con rabbia, grinta e determinazione". Il messaggio di Morata arriva puntuale. E' il segnale di chi ha capito la Juventus, di chi l'ha già vissuta e vuole continuare a renderla grande. Dopo Ronaldo, Danilo, Buffon e Bonucci ecco le sue parole, che vanno nella stessa direzione e che spingono tutti a fare sul serio. La Juve c'è e non molla, nonostante le difficoltà.