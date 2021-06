A fine primo, la Spagna conduce per 2-0 contro la Slovacchia, dominando una partita fondamentale per la qualificazione agli ottavi di finale di Euro2020. Da Gerard Moreno, Busquets, Azpilicueta a Sarabia, tutti protagonisti nella prima parte di gara, tranne Morata, protagonista in negativo: lo spagnolo della Juventus, sullo 0-0, ha sbagliato un rigore che avrebbe portato in vantaggio la sua squadra anzitempo, calciando la palla centralmente a mezza altezza.