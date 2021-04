Negli ultimi mesi la Juventus ha messo in dubbio il futuro di Alvaro Morata. Di questi tempi è quasi impossibile sborsare 45 milioni per esercitare il riscatto come da accordi con l'Atletico Madrid, ma anche il rinnovo del prestito fissato a 5 milioni di euro non è più sicuro come sembrava fino a qualche tempo fa. Il rendimento dello spagnolo è calato, quella che all'inizio di stagione sembrava una vera e propria macchina da gol si è inceppata e la società sta pensando anche di rispedirlo in Spagna e trovare un suo sostituto.