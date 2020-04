Alvaro Morata, ex attaccante della Juve, attualmente in forza all'Atletico Madrid, ha raccontato alcuni aneddoti riguardanti la sua carriera: "Il giorno prima della finale di Champions del 2010 ho incontrato Mourinho. Gli ho chiesto una foto, ho fatto due chiacchiere con lui. Poi in estate sono andato in vacanza a Marbella. Quando ero là, un delegato della prima squadra mi ha chiamato e mi ha detto: 'Josè ti vuole in prima squadra, devi venire con noi ad allenarti'. Pensavo che fosse uno scherzo, ho messo giù il telefono e sono andato in mare. Invece no. Mia madre mi ha chiamato dicendo che era tutto vero: ho parlato con Mourinho e dopo sono andato al Real Madrid in prima squadra".



SUI DUE ANNI ALLA JUVE - "A Torino mi sono trovato da Dio. Quando uscivo andavo in un bar e tutti mi coccolavano. Penso che mi sarei trovato benissimo in tutte le citta d’Italia".



I DIFENSORI PIU' FORTI AFFRONTATI - "Sicuramente Chiellini che non so se lo fa apposta ma quando mi incontra mi distrugge... Con Bonucci invece puoi parlare in mezzo al campo…anche Sergio Ramos è un difensore tosto, quando vai contro Van Dijk invece sembra di andare contro una montagna".