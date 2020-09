1









La Juve ha perso la pazienza: niente Edin Dzeko, troppa l'attesa, così Paratici si è mosso. A sorpresa la Juve è tornata su Alvaro Morata, lavorando a un prestito molto oneroso con diritto di riscatto: secondo quanto appreso da IlBianconero.com, saranno 9 milioni di euro più 45 di diritto di riscatto. La Juve non avrà obblighi e avrà la possibilità di prolungare il prestito per più anni, in particolare per la stagione 2021/22. E il giocatore, che da tempo sperava di tornare a Torino e in Italia, ha già trovato l'accordo.