Tutti felici, soprattutto Alvaro. Morata è stato confermato alla Juventus: ancora una stagione, ancora in bianconero e stavolta con Massimiliano Allegri in panchina, l'uomo che l'ha lanciato proprio a Torino. Anche la madre ha festeggiato, attraverso la pagina Instagram: "Congratulazioni Alvaro !!! Grandi notizie !! Continua a dare il meglio di te come fai sempre. Sono orgoglioso di quanto sei grande professionista. Andiamo!!!! Forza Juve".