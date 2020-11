Amico ed ex compagno di Morata all'Atletico Madrid, Koke ha parlato dell'attaccante bianconero che è stato convocato dal ct Luis Enrique per le prossime partite con la Spagna a un anno di distanza dall'ultima chiamata in nazionale: "Sta segnando tanto con la Juventus - ha detto il centrocampista dei Colchoneros ai microfoni di Cadena Ser - sono contento per lui". E proprio le prestazioni con la Juve hanno spinto il ct a richiamarlo nelle Furie Rosse.