Morata al Galatasaray, è fatta: l'ex Juventus è in volo verso Istanbul VIDEO

Alvaro Morata saluta il Milan dopo soli sei mesi dal suo approdo in rossonero. L'attaccante spagnolo, che ha vestito la maglia della Juventus dal 2014 al 2016 e dal 2020 al 2022, vestirà la maglia del Galatasaray. Il classe 1992, infatti, passa al club turco in prestito con obbligo di riscatto fissato a 10 milioni di euro. La società con sede a Istanbul ha infatti diffuso un video che ritrae il calciatore già in volo per raggiungere la città che si appresta a diventare la sua nuova casa calcistica. Morata, dal canto suo, ne ha approfittato per salutare già i suoi nuovi tifosi, in attesa di completare l'iter delle visite mediche che precederà la firma sul contratto.

Transfer görüşmelerine başladığımız Álvaro Morata'dan, Büyük Galatasaray Taraftarı'na mesaj var pic.twitter.com/e6SYCwIDuD — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 2, 2025