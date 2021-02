È Alvaro Morata, ottimo rifinitore per Ronaldo nel primo tempo di Juventus-Roma (finito 1-0 per i bianconero con gol di CR7) l'intervistato a bordocampo da Sky Sport. Queste le parole di Morata: "Nel secondo tempo dobbiamo dare tutto, loro giocano molto bene col pallone. Dovremo chiudere i filtranti e compattarci tutti. Quest'anno in Serie A le partite sono di altissimo livello, ci servirà tanta forza nelle gambe e tanta corsa, come quella che cerchiamo sempre di mettere. E segnare un altro gol per rendere le cose difficili alla Roma"