Questo il commento, nell'intervista flash di Sky Sport, di Alvaro Morata al termine del primo tempo di Juventus-Genoa: "Non sono in difficoltà, sto lavorando tanto per la squadra. Chi vuole vederlo lo vede, chi non vuole vederlo mi critica come sempre. A me non interessa. Quello di oggi (il 2-0, ndr) è un gol in più, la squadra sta giocando bene da quando siamo tornati dalle nazionali: contro il Torino abbiamo fatto un gran primo tempo, col Napoli pure e oggi pure. Dobbiamo tenere questa linea per il futuro. Sappiamo che i risultati arrivano così, fornendo queste prestazioni da inizio partita. Purtroppo quest'anno abbiamo perso tanti obiettivi per piccoli dettagli, che fanno la differenza. Noi siamo la Juve e dobbiamo approcciare tutte le gare in questo modo. Ormai gli avversari arrivano all'Allianz Stadium pensando di poter prendere punti: non dev'essere così!"