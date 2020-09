"Di Torino e della Juve mi sono mancati la gente e l'atmosfera quando vieni ad allenarti o vai in campo o sei in qualsiasi posto. Alla Juve è diverso, mi è mancato, sono stato in tantissimi posti e mi hanno trattato bene ma qua è una roba diversa". L'ha detto Alvaro Morata nell'intervista rilasciata a JTV - a proposito: se non l'hai letta, rimedia cliccando qui - e dalle parole è sorto innanzitutto un fatto. Nel suo primo giorno negli uffici della Continassa, l'attaccante ha incrociato nei corridoi il presidente Andrea Agnelli. Che da lontano l'ha chiamato e si è avvicinato per un abbraccio fraterno, caloroso, che ha scaldato il cuore dei due ma anche dei tifosi. Sui social, l'emozione è stata tanta: ecco le reazioni.