La caccia al vice Dusan Vlahovic è sempre aperta. La Juventus sonda il mercato e visto che si complica il ritorno di Morata dall'Atletico Madrid, i dirigenti bianconeri si muovono su delle piste alternative per regalare un'altra punta ad Allegri. Non convincono del tutto i nomi come Werner (Chelsea), Depay (Barcellona), Martial (Manchester United) e Milik (Marsiglia), mentre piacciono di più quelli che giocano in Italia come Arnautovic (Bologna), Muriel (Atalanta) e Raspadori (Sassuolo, nel mirino del Napoli). Nonostante le difficoltà, anche economiche, di arrivare ad alcuni di loro. E nel pacchetto spunta una nuova idea... a parametro zero.- L'ultimo nome spuntato è quello di Dries Mertens. Belga classe 1987 è libero sul mercato degli svincolati dopo aver lasciato il Napoli a parametro zero. La Juventus, scrive Gazzetta, potrebbe accontentarlo con uno stipendio da big (intorno ai 5 milioni di euro), oltre a permettergli di giocare la Champions League, competizione alla quale non vuole rinunciare. Ha 35 anni ma conosce bene la Serie A, uno dei requisiti più importanti per Allegri. "Da Napoli - si legge - sussurrano che Ciro sia troppo legato all’azzurro per passare alla Juventus, ma in questi anni ne abbiamo visti tanti di giocatori che di fronte a un’opportunità ghiotta e un ingaggio pesante hanno cambiato idea. La Juve si era già fatta viva un mese fa e Mertens aveva declinato. Ci riproverà nelle prossime ore, tenendo aperte però anche altre strade".