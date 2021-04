Alvaro Morata aderisce alla campagna #StopOnlineAbuse: nelle ultime ore ha avuto molta risonanza nel mondo del calcio, anche grazie al gesto di alcuni account di club di Premier League risoluti nello 'spegnere i social' come forma di protesta. Segue questa scia pure il centravanti bianconero. E attraverso una story, denuncia minacce e insulti ricevuti, ormai da qualche anno. LE PAROLE - "Come molte persone e da molto tempo - scrive Alvaro -, sia io che la mia famiglia abbiamo ricevuto insulti e minacce attraverso i social. Siamo professionisti, a volte le cose non vanno come tutti vorremmo, ma abbiamo famiglia e soprattutto dei sentimenti. E' molto facile insultare le persone senza averle davanti, e credo che sarà così fino a quando i social non saranno legati al documento di identità e non ci sarà un controllo maggiore. Il razzismo, la xenofobia e l'odio devono finire".