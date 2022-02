L'attaccante della Juventus Alvaro Morata ha parlato ai microfoni di SkySport alla vigilia della sfida di domani contro il Villarreal. Queste le parole del numero 9 bianconero:



LA CHAMPIONS - "Quando ci alleniamo prima della Champions e vediamo la palla con le stelline non vediamo l’ora di giocare di nuovo"



I NUOVI ARRIVATI - "Capiscono subito cos’è questa competizione per noi. Bisogna lavorare duro e sapere che possiamo vincere contro tutti. Non sarà facile ma ci proveremo. Vlahovic? Ha le idee chiare, spero ci aiuti con un gol da domani".