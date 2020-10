Morata a Sky Sport, analizza la gara con il Crotone: "Quando si resta in dieci è difficile, il gol annullato poi voglio rivederlo a casa con calma. Sono arrivato in un posto in cui mi chiedono il contrario rispetto a dove ero prima, ma bisogna adattarsi in fretta. Mi trovo meglio, bisogna continuare a pedalare, cambiare mentalità e adattarsi. Era una partita complicata, avevamo fuori gente importante per noi. Siamo in 25 a vincere il campionato o a non vincerlo, tutti ascoltiamo quello che dice il mister. È sicuro che sarà un anno molto complicato, dobbiamo metterci tutti a disposizione di tutti. Siamo all’inizio e la strada è ancora lunghissima”.