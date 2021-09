Morata, a Sky Sport, commenta la vittoria contro il Malmo."Significato della vittoria, vincere ti porta a vincere. Hai una mentalità diversa. Ci sono cose positive, so che sembra difficile ascoltarlo, ma credo che anche l'altro giorno abbiamo giocato una partita seria senza 5-6 giocatori importantissimi. Abbiamo giocato bene, buono iniziare con una vittoria"."Sappiamo che è importante, sappiamo che dobbiamo essere forti come blocco, squadra, portare i punti a casa perché siamo la Juve. Cambiare dinamica e far capire agli altri che la Juve ogni volta che ci sono punti in palio, è dura da battere. Stiamo lavorando bene, vogliamo vincere, la linea tra vincere e perdere e pareggiare è sottile. Dobbiamo ascoltare il mister e chi ha più esperienza. E pedalare"."Milan è una grande squadra, in ottima forma. Bisogna affrontarla con consapevolezza. Hanno tanti giocatori forti, sarà difficile".