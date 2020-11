6









Domani sera la Juventus riceve all'Allianz Stadium il Ferencvaros (battuto 4-1 nell'andata a Budapest tre settimane fa) per la 4^ giornata della fase a gironi di Champions League. Cosa possiamo desumere dall'operato e, soprattutto, dalle parole di Andrea Pirlo nella conferenza stampa della vigilia, riguardo alla formazione che vedremo in campo domani sera? Come modulo, la strada tracciata ormai è quella del 4-4-2. C'è da capire quali pedine posizionerà il Maestro sulla scacchiera, e dove.



Qua nella gallery interpretiamo le indicazioni date da Pirlo reparto per reparto