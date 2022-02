Alvaro Morata, attaccante numero 9 della Juventus ha parlato anche ai microfoni di Mediaset per presentare la sfida di domani in Champions League. Queste le parole del bomber spagnolo:



VILLARREAL - "Non dobbiamo dimenticarci che sono i campioni in Europa League. Hanno grandissimi giocatori e in Europa si sono resi protagonisti di grandi prestazioni. Sono una squadra forte e spesso non gli viene dato il valore che meritano dalla gente. Sappiamo di dover fare una gara di alto livello" CAMPIONATO - "Dobbiamo pedalare, il fatto che non perdiamo da tanto è importante. Contro il Torino se avessimo giocato ad inizio stagione avremmo sofferto di più. Guardiamo avanti con ottimismo. La Champions non devo neanche spiegare cosa significa, prima o poi arriverà anche il momento della Juventus. Noi siamo pronti per sognare"



RUOLO - "Posso giocare anche terzino o portiere, l'importante è la squadra. Bisogna sacrificarsi ma l'importante è fare il meglio per la Juve, siamo più di venti giocatori. Mi piacerebbe segnare di più ed essere più decisivo ma l'importante è vincere".