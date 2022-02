L'attaccante della Juventus Alvaro Morata ha parlato ai microfoni di JuventusTv alla vigilia della sfida di Champions League contro il Villarreal. Queste le sue parole:



VILLARREAL - "La Juve troverà un ambiente di calcio puro, sono una società che ama il calcio e dei tifosi che lo amano, sarà una grande serata perché è Champions. Loro hanno tanta voglia, sono campioni in Europa League e questo va ricordato. Affronteremo una squadra che gioca molto bene e sono un bel gruppo"



LA CHAMPIONS - "La Champions è magica, ci sono sempre sorprese e ci sono squadre inattese che arrivano in semifinale. Noi dobbiamo essere consapevoli che se lavoriamo tutti insieme siamo difficili da battere. Bisogna anche essere fortunati per vincerla ma la Juve lavora bene e questo aiuta sicuramente"



COSA EVITARE - "La Juve dovrà essere connessa per novanta minuti. Hanno giocatori molto pericolosi e che sanno giocare bene. A loro piace tenere palla e noi dovremo essere attenti, mettere tanta benzina nelle gambe. Sappiamo che sono cambiate le regole ma sono 180 minuti che ci serviranno a passare il turno anche se loro avranno tanta voglia".