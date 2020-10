Alvaro Morata, a JTV, parla della doppietta alla Dynamo Kiev.



CHAMPIONS - "Sì, rigiocare la Champions con questa maglia sappiamo cosa significa. Il calcio ti dà una nuova opportunità e vogliamo arrivare fino alla fine. Tutti lottiamo per questo. Fondamentale iniziare bene oggi, bisogna iniziare bene per finire bene".



CON CUADRADO - "Conosco Cuadrado, avevamo parlato prima di farlo. So che quando punta l'uomo lo salta sempre bene. Un punto positivo di aver giocato bene, con Juan abbiamo fatto grandi giocate. Ne avevamo parlato a metà partita e ha messo una palla solo da mettere in porta".



DOPO CROTONE - "Rispetto a Crotone passo in avanti. Quando iniziamo con uno in meno non siamo ancora una squadra che gioca insieme da tanto tempo. Nuova filosofia, nuovi metodi. Abbiamo soluzioni anche quando siamo in 10, forse i tifosi non lo vedono. Due pareggi, ma ci faranno crescere. Meglio farli adesso, poi impariamo".



OLTRE I GOL - "Se i due gol ci fanno vincere, altrimenti fare meglio fare una grande prestazione. Non è la cosa più importante, il gol. Mi piace vincere".