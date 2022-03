Le parole di Alvaro Morata a Juventus Tv, prima di Juventus-Spezia:



"Vittoria contro la Fiorentina? Vincere porta positività, entusiasmo e voglia di continuare a vincere. Ora testa al campionato. Sarà una partita molto difficile, lo Spezia ha fatto grandi risultati contro grandi squadre. Non dobbiamo sbagliare, tutte le partite sono pericolose. Che Spezia mi aspetto? Il campionato italiano è cambiato tantissimo, tutte le squadre vogliono far vedere le proprie idee. Dobbiamo far capire loro che siamo pronti e che abbiamo voglia di vincere".