Le parole di Morata a Mediaset:



"Io sto bene e mi trovo bene anche nel nuovo ruolo, mi dispiace perché era una partita da vincere, abbiamo dato tutto, ma così è il calcio sappiamo che loro giocano bene e anche loro hanno fatto una grande partita. Ora è tutto da decidere. E' normale poter calare alla distanza, veniamo da tante partite faticose, adesso bisogna subito recuperare e pensare al campionato, sappiamo che abbiamo fatto un passo in avanti come squadra e siamo pronti per il futuro. Quando è uscito il sorteggio tutti dicevano che eravamo favoriti, ma loro sono una grande squadra, hanno vinto l'Europa League, ma in questa competizione non è mai facile."