La Juve dovrebbe presentarsi questa sera a Milano con il 4-4-2. Cuadrado a destra e McKennie a sinistra, con Bernardeschi in panchina, questa dovrebbe essere la scelta di Max Allegri, che ragiona sul ruolo del colombiano per sfruttarne le ritrovate caratteristiche di corsa e di proposizione sulla fascia destra. Ecco quindi che De Sciglio dovrebbe essere titolare fin dal primo minuto sulla corsia destra, con Alex Sandro dall'altra parte e la coppia Chiellini-De Ligt in mezzo. In attacco la Juventus si affida al duo composto da Dybala e Morata, con lo spagnolo a caccia di gol decisivi e chissà, magari buoni per un riscatto che da mesi è molto lontano...