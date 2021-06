Venti gol per Alvaro Morata con la Spagna! Ed è una rete che il centravanti bianconero ha atteso a lungo: con il sigillo nella sfida con la Polonia - al compagno di squadra Tek Szczesny -, Alvaro ha raggiunto quota venti gol in tutta la sua esperienza con la maglia della Roja. Raggiungendo così un grande esempio del passato iberico come Telmo Zarra. L'obiettivo diventa ora raggiungere Julio Salinas al decimo posto: dista appena due reti.