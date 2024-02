L'ex calciatrice Carolina Morace ha commentato l'addio di Sara Gama dalla Nazionale.'Sì, una scelta sbagliata. Non perché fosse Sara Gama ma per come è maturata la decisione. Era stata convocata per tutte le partite di qualificazione e poi lasciata a casa sul più bello. Senza nemmeno avvertirla poi… Almeno pare. Nello spogliatoio il dialogo è essenziale. Non so cosa sia successo e perché Milena (Bertolini ndr) abbia agito in quel modo'.