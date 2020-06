Carolina Morace ha provato a fare un bilancio della Juventus e di Maurizio Sarri, alla sua prima stagione sulla panchina bianconera. Ecco cos'ha detto l'ex calciatrice ai microfoni di Sky Sport: "Difficile dare un giudizio alla Juve. Ad inizio stagione Sarri ha cambiato tanti giocatori, senza trovare il filo. Secondo me, ci sono tanti doppioni in squadra. Sicuramente, il gioco di Sarri che abbiamo visto al Napoli non si è ancora visto alla Juventus".