L'ex calciatrice e allenatrice del Milan Women Carolina Morace parla a Sky Sport del momento della Juventus e soprattutto sul rapporto tra Maurizio Sarri e Cristiano Ronaldo: "Io ricordo al corso allenatori che ho fatto, il problema di quasi tutti gli allenatori era la gestione del campione. Il campione lo si tratta come un altro giocatore, si tratta di uno sport di squadra. Con un giocatore come Cristiano Ronaldo a me non verrebbe mai di chiedergli se vuole cambiare ruolo, per questione di età e abitudine. Una cosa non te l'insegna nessuno: carisma, autorevolezza e leadership. Da quello che leggo sembra che Sarri faccia fatica ad essere seguito dai suoi giocatori, ma non c'è una regola: o li prendi a livello di leadership o fai fatica".