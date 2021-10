Carolina Morace, intervistata da Calciomercato.com, ha commentato lo sfogo di Jose Mourinho sulla qualità della sua rosa dopo la sconfitta per 6-1 in Conference League contro il Bodo Glimt: ​"Lo sfogo di Mourinho? Io non lo avrei mai fatto. Soprattutto in questo momento, in cui il mercato è chiuso, non ha alcun senso, se non quello di destabilizzare uno spogliatoioOvvio che la squadra sia quella, ma io sarei stata un pochino più attenta. Anche perché si tratta di situazioni che ha già comunicato alla società, evidentemente non vuole fare da parafulmine"."Mourinho ha sempre allenato squadre di vertice, a Roma si deve adattare a una realtà diversa. Anche perché l'ambiente è molto difficile e non è semplice gestirlo, soprattutto quello che ti arriva dall'esterno".