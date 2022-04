Le parole di Carolina Morace, via social, all'indomani dell'eliminazione della Juventus Women dalla Champions League: "Dopo la bella vittoria dell'andata, a Lione la Juventus non è riuscita ad imporre il proprio gioco, possiamo però portarci a casa la forte crescita che il nostro calcio ha avuto in questi ultimi 5 anni. Adesso dobbiamo crescere ancora!!".