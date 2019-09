Intervenuta a Sky Calcio Club, Carolina Morace ha parlato della preparazione della Juventus e di un macchinario "unico" del club bianconero: "Voi sapete che la Juventus ha un macchinario che hanno solo loro e Barcellona. Questo fino a 3-4 anni fa. Grazie a questo macchinario i giocatori si stendono sul lettino e si riesce a vedere chi è più affaticato rispetto ad altri. L'ha detto anche Sarri l'altro giorno".



DE LIGT - "E' un calciatore fortissimo ma secondo me ha un problema. A dieci metri tu l'attaccante lo devi attaccare. E' come il gol che ha preso Conti che non ha attaccato il giocatore dell'Inter e gli ha permesso il cross. La tendenza per me è quella di partire un po' in ritardo. Sarri lavora tantissimo sulla fase difensiva".