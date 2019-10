Carolina Morace, leggenda del calcio femminile italiano, ha parlato a margine del Festival dello Sport, evento in corso a Trento: "La Juventus si sta consacrando forza principale del campionato, il Milan si sta confermando e la Roma dopo un avvio non bene sta prendendo piede, anche se è troppo presto per poter dire quali sono le reali forze del campionato”.



SULL'ITALIA FEMMINILE - "Dopo un Mondiale o un Europeo è sempre difficile tornare perché questi eventi ti danno una stanchezza mentale che però non deve essere una giustificazione perché dobbiamo essere all’altezza di tenere certe pressioni a livello internazionale”.



SULLA CRESCITA DEL MOVIMENTO - “Dopo il lavoro svolto da Michele Uva, serve ora un nuovo progetto di consolidamento e di allargamento della base e un miglioramento della squadra nazionale. in Inghilterra investono 15 milioni, in Germania e Francia 10 milioni noi solo 4 milioni e si vede”