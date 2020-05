Carolina Morace, leggenda del calcio femminile italiano, ha detto la sua sulla ripresa del campionato di Serie A ai microfoni di calciomercato24.com: "Ancora Dominio Juve in caso di ripresa? Difficile predirlo, soprattutto dopo tutti questi mesi di stop. Già ci sono calciatori con problemi muscolari e non ho la palla di vetro per dire cosa succederà. La userei anche per tanto altro. Però le squadre sono lì e tutto può succedere. Lazio? Per me non è una sorpresa perché è una squadra che cambia sempre poco ed è molto collaudata. Inzaghi è lì da cinque anni, per cui mette sempre tasselli in più dove vanno messi. Poi c’è Tare che sta dimostrando di essere molto valido nel suo ruolo”.