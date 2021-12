A Tuttosport, ecco le parole di Carolina Morace sulla: "Il grande cammino che stanno facendo le bianconere in Europa è un bene non solo per il club, ma per l’intero movimento italiano, che è cresciuto grazie al progetto di sviluppo e investimento generale e all’ingresso dei club professionistici. Adesso bisogna rendere ancora più bello il prodotto, perché è inutile girarci intorno, solo in questo modo può diventare ancora più vendibile".