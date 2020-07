Carolina Morace parla a Sky Sport del momento della Juve e di Gigi Buffon: "Si tratta di un ragazzo intelligente, ovvio che alla sua età non ha più quella brillantezza, infatti non è più il primo portiere. Per anni abbiamo lodato le sue doti tecniche che si accompagnano a sono qualità di leadership evidenti. Aggiungo anche che la Juve è la squadra che ha la pericolosità offensiva più alta e quella che dietro rischia meno di tutti. In questo momento post-Covid la Juve è la squadra più in forma del campionato".