Le parole di Carolina Morace dal palco del GoldenBoy 2021: "Anche se siamo partiti in ritardo, in Italia stiamo facendo bene. Il professionismo ha portato un miglioramento del prodotto e più bello il prodotto e più è vendibile. Il cammino europeo della Juventus è sicuramente positivo per tutto il movimento, ma possiamo ancora crescere".