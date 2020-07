"Ci sono troppi allenatori sopra le righe, quando Sarri dice parolacce in conferenza stampa e a Bergamo si mandano a quel paese in panchina, non si rendono conto del proprio ruolo istituzionale? In questo periodo storico i tecnico dovrebbero essere più attenti, rendersi conto che rappresentano una società non solo se stessi". Così Carolina Morace ha duramente commentato l'operato di Sarri nel suo intervento a Sky Sport. Un messaggio chiaro all'allenatore della Juventus.