Adesso è ufficiale: l’attaccante scuola Juventusgiocherà la prossima stagione con la maglia del Monza, in Serie B. Ecco il comunicato ufficiale del club brianzolo:L’attaccante arriva dal Genoa a titolo temporaneo annuale con diritto di opzione.Nato a Pisa il 17 maggio 1997, cresce nelle giovanili del Livorno, dove viene notato dalla Juventus, che nel gennaio 2015 lo porta a Torino in prestito. In bianconero segna 22 gol con la Primavera e viene più volte convocato in prima squadra, dove fa il suo debutto in Serie A a 18 anni. Nell’estate 2016 approda ad Ascoli dove realizza 13 reti in Serie B, e dopo due stagioni la Juventus lo acquista questa volta a titolo definitivo, girandolo al Genoa, dove colleziona 29 presenze in tre stagioni.Nell’estate 2020 si trasferisce in prestito all’Hellas Verona, con cui gioca 11 gare in Serie A segnando due reti.Rientrato al Genoa, colleziona un’altra presenza nella prima giornata dell’attuale Serie A, prima della chiamata del Monza, che si assicura le sue prestazioni portandolo in Brianza.Vanta complessivamente 39 presenze in Serie A con due reti e 42 in Serie B con 13 gol.Benvenuto Andrea!".