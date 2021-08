Il giovane talento classe 2004, seguito con attenzione da Juventus e Inter, ha scelto però di trasferirsi alEcco il comunicato del club brianzolo che ha ufficializzato il suo acquisto:"Samuele Vignato è un nuovo giocatore del Monza.Il giovane e talentuoso trequartista ha firmato un contratto coi biancorossi fino al 30 giugno 2024.Nato a Negrar di Valpolicella in provincia di Verona il 24 febbraio 2004, da padre italiano e madre brasiliana, a 6 anni entra a far parte del Settore Giovanile del ChievoVerona insieme al fratello Emanuel, di quattro anni più grande.Dopo le buone prestazioni in Under 17, si mette in luce con la Primavera gialloblù, con cui colleziona 14 reti e 11 assist in 18 presenze, meritandosi il debutto in Prima Squadra nel maggio scorso.A 17 anni esordisce in Serie B nella gara contro l’Ascoli e gioca un altro spezzone nella successiva sfida di campionato contro la Virtus Entella.La sua brillante stagione si è conclusa con il debutto in Nazionale Under 18 lo scorso giugno nell’amichevole contro l’Austria, dopo aver vestito per 16 volte la maglia dell’Italia Under 16.Uno dei prospetti più interessanti del panorama calcistico italiano approda al Monza.Benvenuto Samuele!".