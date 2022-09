Intervenuto ai microfoni di Monza News, Matteoè tornato sulla vittoria in campionato contro la, la prima stagionale per la squadra brianzola. Ecco le parole del centrocampista: "Siamo stati bravi. Dopo un inizio difficile, dopo il pareggio a Lecce, ci siamo detti che era importante fare punti, abbiamo sfruttato l’occasione, sono rimasti anche in 10 ed abbiamo giovato anche di questo, con tutte le difficoltà che ha la Juventus in questo momento. Siamo stati bravi noi a metterli in difficoltà, a segnare il gol e a tenerci stretto il risultato".