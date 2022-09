Raffaele(foto: Buzzi), nuovo tecnico del Monza, si è presentato in conferenza stampa: "Sono orgoglioso di rappresentare la prima squadra, cercherò di dare il mio meglio, ho grande voglia di fare bene".VERSO LA JUVE - "Mi sto concentrando sul discorso tattico, stiamo cercando di trovare le soluzioni migliori, stiamo cercando di dare delle idee e di inculcare ai ragazzi la mia idea di calcio, ma non deve mancare l'aspetto emotivo. Dopo dei risultati negativi a livello emotivo sei giù, ma devo dire che ho trovato dei ragazzi con tanta disponibilità. Nel calcio in cui credo io non può mancare l'entusiasmo. Devono restare leggeri, positivi. Dobbiamo giocare con un cuore grande e un'anima pazzesca".RICHIESTE - "Mi ha chiesto di fare il mio meglio, di inculcare le mie idee, di far andare più forte la squadra. Non mi ha chiesto nessun obiettivo, il presidente e il direttore mi hanno chiesto di fare soltanto il mio meglio, di questo sono super felice, è una dimostrazione di fiducia, io lavoro 12 ore al giorno per cercare di fare il massimo".DIALOGO CON BERLUSCONI - "Mi sono sentito a casa, è stata una piacevole serata, abbiamo parlato tanto di calcio, ovviamente non mi ha chiesto nulla in particolare, mi ha chiesto di dare il massimo".