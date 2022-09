Intervenuto ai microfoni di Tuttosport, l'ex allenatore dellaVincenzoha parlato di Raffaele, che domani affronterà proprio i bianconeri da neo tecnico del. Ecco le sue dichiarazioni: Sicuramente vivrà un misto di emozioni, non soltanto per il trascorso in bianconero: la Juventus è la squadra per cui ha sempre coltivato un tifo viscerale, fin da bambino. Ha avuto ottimi maestri in carriera, a partire da Gasperini: ora potrà trasferire alla sua squadra tutte le conoscenze assorbite da calciatore. E poi, al di là del momento difficile che stanno affrontando i bianconeri, all’esordio contro la Juventus non avrà davvero nulla da perdere. Le sue qualità? Ha sempre avuto una mente brillante, reattiva: questo è indispensabile per intuire, a gara in corso, quale mossa possa spostare gli equilibri di un match".